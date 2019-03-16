Son Dakika Haberleri: Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

1 saat önce

Bursa'yı dağ ilçelerine bağlayan yolda motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı, System.String[]
Bursa'yı dağ ilçelerine bağlayan yolda motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sunay Y. idaresindeki motosiklet, Bursa-Orhaneli yolu üzerinde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Sunay Y. yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma kazayla alakalı tahkikat başlattı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 05:38 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Üç İlde Girmedik Ev Bırakmamışlar! Maskeli Beşler Çetesine Polis Operasyonu Yerli ve Yabancı Turistler Gölyazı'ya Akın Ediyor İşte Galatasaray'ın Bursa Kadrosu! 2 Yıldız Yok Adliyeden Çıkarılan Zanlıya Sopalı ve Palalı Saldırı Düzenlendi: 1'i Polis, 5 Kişi Yaralandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.3.2019 18:54:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]