Son Dakika Haberleri: Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

2 saat önce

Adıyaman'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu yaşanılan kazada 1 kişi yaralandı.

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]
Adıyaman'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu yaşanılan kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ömer K., idaresindeki plakası bulunmayan motosiklet ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, Altınşehir Mahallesinde çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Ömer K., yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ömer K'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 02:52 Kaynak: İHA
Altınşehir, Adıyaman, 3. Sayfa
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