Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
2 saat önce
Adıyaman'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu yaşanılan kazada 1 kişi yaralandı.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 02:52 Kaynak: İHA
'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu yaşanılan kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Ömer K., idaresindeki plakası bulunmayan motosiklet ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, Altınşehir
Mahallesinde çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Ömer K., yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ömer K'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
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