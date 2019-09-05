Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
2 saat önce
Sivas'ın Suşehri ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 04:06 Kaynak: AA
Sivas'ın Suşehri ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Cafer Karakaya (54) yönetimindeki 58 AAH 541 plakalı motosiklet, Sanayi Sitesinden D-100 kara yoluna çıktığı esnada Engin Çağlayan'ın kullandığı 55 SC 534 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Karakaya, Suşehri Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.
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