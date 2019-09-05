Son Dakika Haberleri: Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

2 saat önce

Sivas'ın Suşehri ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]

Sivas'ın Suşehri ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Cafer Karakaya (54) yönetimindeki 58 AAH 541 plakalı motosiklet, Sanayi Sitesinden D-100 kara yoluna çıktığı esnada Engin Çağlayan'ın kullandığı 55 SC 534 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Karakaya, Suşehri Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.

Karakaya, Suşehri, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 04:06 Kaynak: AA
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