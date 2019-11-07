Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman'da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, Ertuğrul E., idaresindeki 02 AE 612 plakalı otomobil ile Bilgi B., idaresindeki 34 CAR 372 plakalı motosiklet Atatürk Caddesi Sümer Meydanında çarpıştı. Yaşanılan kazada motosiklet sürücüsü Bilgi B., yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN