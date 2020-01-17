Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Karabük'te motosiklet ile otomobil çarpıştı, kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Şirinevler Mahallesi Alparslan Caddesi'nde E.T (17) yönetimindeki 78 AAF 706 plakalı motosiklet, Y.Y (33) yönetimindeki 34 BHK 716 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralanırken, yaralı kendi imkanlarıyla olay yerinde bulunan Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti.



Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARABÜK