Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman'da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Ercan Gelincik idaresindeki tescilsiz motosiklet ile Muhammed Kuzu idaresindeki 02 F 5770 plakalı Toyota marka otomobil, Atatürk Bulvarı Meslek Lisesi kavşağında çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Ercan Gelincik yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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