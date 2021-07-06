Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosikletin otomobile çarpması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosikletin otomobile çarpması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Devrim Bulvarındaki Anıt kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Bozhane istikametinden çarşı istikametine seyir halinde olan Mustafa M. idaresindeki 74 BL 753 plakalı motosiklet kavşağa girdiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kavşaktan dönen Hasan D.'nin kullandığı 06 DC 7923 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralanırken, kazayı göre çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi yaralıya ilk müdahalesini yaptıktan sonra ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Son Dakika

Son seçim anketinde dengeleri altüst edecek sonuç! Z kuşağının yüzde 44'ü Millet İttifakı'nı tercih etti

Yön tabelasına çarpan otomobilin hurdaya döndüğü kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu: Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu

Barcelona bitti! Ne Messi ne de yeni transferler Agüero ve Depay'ın forma giymesi mümkün değil

Saplantılı aşığı tarafından dükkanı yakılan kadın: Bana göz koymuş, kapımı zorluyordu

Tosuncuk'un köylüleri ilk kez konuştu: Bu işi yapabilecek zekaya sahip değil, mutlaka arkasında birileri vardır

Üniversitenin 3 yıllık fizik bölümünü bir yılda bitiren 11 yaşındaki çocuğun hedefi ölümsüzlük

Herkesin gözü önünde elindeki bıçağı boynuna ve karnına sapladı! Hemşire, yürekleri ağza getirdi