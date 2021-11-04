Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Müftü Mahallesi'ndeki cadde üzerinde yer alan alışveriş merkezi önünde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde seyir halinde olan T.T.'nin kullandığı 67 TB 576 plakalı motosiklet, alışveriş merkezi otoparkına girmek isteyen F.B.'nin kullandığı 67 ACC 514 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpma sonucu motosiklet sürücüsü T.T. yaralanırken çevredeki vatandaşlar tarafından 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Bölgeye kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri yaralıya yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK