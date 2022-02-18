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Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

18.02.2022 10:36
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde sürücüsü öğrenilemeyen 06 BGF 950 plakalı Ford marka otomobil ile Muhammed El Abdullah idaresindeki 02 MA 1229 plakalı motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Muhammed El Abdullah yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalelerin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

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Cumhuriyet Mahallesi, Adıyaman, Otomobil, Ford, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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