Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

23.02.2022 20:04

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kartepe ilçesine bağlı Emekevler Mahallesi Sapancayolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.K. hakimiyetindeki 34 ZV 2639 plakalı otomobil, yabancı uyruklu B.A. kontrolündeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan B.A. yaralandı. Olayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. B.A., olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

YORUMLAR
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Otoparkta iki otomobilin çarpıştığı anlar kamerada Otoparkta iki otomobilin çarpıştığı anlar kamerada KARTAL'DA POLİSTEN KAÇAN ŞÜPHELİLERİN BULUNDUĞU OTOMOBİL İŞ YERİNE ÇARPTI KARTAL'DA POLİSTEN KAÇAN ŞÜPHELİLERİN BULUNDUĞU OTOMOBİL İŞ YERİNE ÇARPTI

Otomobil, Kocaeli, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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