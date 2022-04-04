Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

04.04.2022 16:03

Ankara'nın Polatlı ilçesinde motosiklet ile otomobil çarpıştı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde motosiklet ile otomobil çarpıştı. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Polatlı ilçesi Ankara- Eskişehir Karayolu Dortyol Kavşağında meydana gelen kazada, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

(Gökşen Efe/ İHA)

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

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Motosiklet, Otomobil, Polatlı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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