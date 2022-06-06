Edinilen bilgilere göre, Eyüp Turhan idaresindeki 34 CIP 238 plakalı otomobil ile Ramazan Canlı idaresindeki 02 BB 467 plakalı motosikletle, 3.Çevre Yoluyla Kireçhane Caddesinin bulunduğu kavşakta çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Ramazan Canlı yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Adıyaman, Eyüp, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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