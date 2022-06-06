Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

06.06.2022 16:19
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Eyüp Turhan idaresindeki 34 CIP 238 plakalı otomobil ile Ramazan Canlı idaresindeki 02 BB 467 plakalı motosikletle, 3.Çevre Yoluyla Kireçhane Caddesinin bulunduğu kavşakta çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Ramazan Canlı yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

YORUMLAR
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Arpa ve buğdaylar yangında küle döndü Arpa ve buğdaylar yangında küle döndü Adıyaman'da yerleşim yeri yakınlarında sırtlan görüntülendi Adıyaman'da yerleşim yeri yakınlarında sırtlan görüntülendi
Kaynak: İHA

Adıyaman, Eyüp, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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