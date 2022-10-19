Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

19.10.2022 21:19
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 16.45 sıralarında İstiklal-Kurtpınar Mahallesi Badem Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; İ.K. (58) idaresindeki 16 VS 014 plakalı otomobil, A.Ç. (22) yönetimindeki 22 ABN 779 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savrulan motosikletli sürücü A.Ç. yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza mahalline hızla intikal eden Trafik ekipleri ise, olaya ilişkin incelemelerde bulundu. Çift taraflı yaralamalı trafik kazasına ilişkin soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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