Motosiklet ile otomobil çarpıştı - Son Dakika

Motosiklet ile otomobil çarpıştı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı. Alaattin Altın idaresindeki 03 PM 775 plakalı otomobil, Yalı Mahallesi Gençlik Caddesi'nde A.B (17) yönetimindeki tescilsiz motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü A.B ağır yaralandı. Motosiklet sürücüsü A.B'nin motosikletini kazadan çok kısa süre önce aldığı bildirildi. Otomobil sürücüsü Alaattin Altın'ın gözaltına alındığı kaydedildi.

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