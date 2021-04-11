Motosiklet ile otomobil çarpıştı - Son Dakika

Motosiklet ile otomobil çarpıştı
11.04.2021 21:02
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü şans eseri yara almadı.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü şans eseri yara almadı. Motosiklet ise kullanılamaz hale geldi.
Kaza, Muradiye Mahallesi Nazım Sav Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Zafer K. idaresindeki 59 DB 744 plakalı otomobil ile Doğan D.'nin kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü düşerken, motosikleti kullanılamaz hale geldi.
İhbar üzerine olay yerine giden Muratlı Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, yolda trafik güvenliğini sağladı. Kazanın ardından taraflar kendi aralarında anlaştı. - TEKİRDAĞ
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