Son Dakika Haberleri: Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

2 saat önce

Adıyaman'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı, System.String[]
Adıyaman'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Cenap A., idaresindeki 34 HY 9108 plakalı otomobil ile Mehmet A., idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet Bahçelievler Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde çarpıştı. Yaşanılan kazada motosiklet sürücüsü Mehmet A., ile motosiklette bulunan Hakan Ö., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 03:48 Kaynak: İHA

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