Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
2 saat önce
Adıyaman'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Adıyaman
'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Cenap A., idaresindeki 34 HY 9108 plakalı otomobil ile Mehmet A., idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet Bahçelievler Mahallesi
Anafartalar Caddesi üzerinde çarpıştı. Yaşanılan kazada motosiklet sürücüsü Mehmet A., ile motosiklette bulunan Hakan Ö., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 03:48 Kaynak: İHA
Genç MÜSİAD, Adıyaman 2. Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti
Ordu'da Belediye'nin Atık Tesisinde Parçalanmış Ceset Bulundu
Düğün Sırasında Ateş Eden Maganda Dehşet Saçtı! 4'ü Kadın Çok Sayıda Yaralı Var
Saldırgan, Uyuşturucu Sattığını İddia Ettiği Suriyeli Genci Bacaklarından Vurdu