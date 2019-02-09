Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.



Bursa'dan İnegöl yönüne giden Necmettin Gündoğdu yönetimindeki 34 BOA 973 plaka otomobil, Mobilya AVM'ye giriş yapmak isterken aynı yöne giden Emir Özkan (25) yönetimindeki 33 EAV 54 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Özkan ile arkasındaki Erkan Yeşildağ (26) yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



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