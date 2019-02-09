Son Dakika Haberleri: Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

1 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Bursa'dan İnegöl yönüne giden Necmettin Gündoğdu yönetimindeki 34 BOA 973 plaka otomobil, Mobilya AVM'ye giriş yapmak isterken aynı yöne giden Emir Özkan (25) yönetimindeki 33 EAV 54 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Özkan ile arkasındaki Erkan Yeşildağ (26) yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 03:22 Kaynak: DHA

İnegöl, Bursa, Güncel
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