Son Dakika Haberleri: Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

29 dakika önce

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Yeni Mahalle Millet Caddesi üzerinde meydana geldi. Millet Caddesi üzerinde seyreden Ali Ç. idaresinde ki 34 BSA 361 Plakalı otomobil, Orkide sokaktan caddeye çıkış yapan Ahmet Y. idaresinde ki plakasız motosiklete çarptı. Meydana gelen Kazada çarpışmanın etkisiyle kaldırıma fırlayan motosikletin sürücüsü Ahmet Y. ve arkasında bulunan kardeşi Cemil Y. yaralandı. Vatandaşlar tarafından olay yerine çağrılan ambulansla Saray Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar burada tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ
Tekirdağ, Saray, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 08:15 Kaynak: İHA
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