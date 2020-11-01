Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
01.11.2020 09:47
Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Hacı Ali O., idaresindeki 34 DCB 236 plakalı Nissan marka otomobil ile 02 ED 794 plakalı motosiklet Besni ilçesi Erdemoğlu Mahallesinde çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklette bulunan Eren İ., ile Abdullah Hakan K., yaralandı. Her iki yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
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