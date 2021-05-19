Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 3 Yaralı - Son Dakika

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 3 Yaralı

19.05.2021 16:42
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 3 Yaralı, System.String[]

Adıyaman'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kenan İ., idaresindeki 31 P 8228 plakalı Audi marka otomobil ile Mahmut Ç., idaresindeki 02 ABG 653 plakalı motosiklet, Altınşehir Mahallesinde çapıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Mahmut çoban ile motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 3 Yaralı
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 3 Yaralı

Adıyaman, Otomobil, Audi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 3 Yaralı - Son Dakika


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