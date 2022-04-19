Motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

19.04.2022 12:03
Motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Küçükçekmece'de, park halindeyken çıkan otomobil ile karşıdan gelen motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

Küçükçekmece'de, park halindeyken çıkan otomobil ile karşıdan gelen motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada bir kişi hafif yaralanırken, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Küçükçekmece Yeşilova Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, park halindeyken hareket etmeye çalışan otomobil ile karşıdan hızlı gelen motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak hafif yaralandı. Otomobil sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Kazanın ardından ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralı sürücünün ehliyetinin olmadığı öğrenildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşanan kaza ile ilgili konuşan görgü tanığı Mehmet Arslan, "Ben evde oturuyordum, bir sürüklenme sesi geldi. Kameradan baktığımda motorcu yerde yatıyordu. Aşağıya indim hemen biraz hızlı geliyormuş, dikkat etmediği için kafa kafaya girmişler. Durumu iyiydi, bir şeyi yoktu. Motorda biraz sıkıntı vardı" dedi. - İSTANBUL

Motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

YORUMLAR
500
Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı Çarpışan otomobillerden biri takla attı: 1 yaralı Çarpışan otomobillerden biri takla attı: 1 yaralı

Küçükçekmece, Motosiklet, Otomobil, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
12:32 Bakan Bilgin: Emekli bayram ikramiyeleri 28 veya 29 Nisan'da yatırılacak
12:18 Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde tır bariyerlere çarptı: Çıkan yangın nedeniyle ulaşım durdu
12:10 Bebeğini kucağına alamadan ölmüştü! Talihsiz kadının dosyasındaki CD'ler boş çıktı, aile ihmal üzerinde duruyor
12:06 Karısının sevgilisini 7 parçaya ayıran kocadan inanılmaz savunma: Bu namuslu ile namussuzun savaşıdır!
11:54 Adriana Lima bebeğinin cinsiyetini yaptığı partiyle duyurdu
11:52 HDP, kapatma davasına ilişkin savunmasını Anayasa Mahkemesi'ne bugün sunuyor
11:50 Domatesin, biberin, salatalığın bu kadar pahalı olmasının nedeni bu mu? Son 6 yılda hacze maruz kalan tarım arazi sayısı yüzde 101 arttı
11:39 MHP lideri Bahçeli: Dünyada yaygın ekonomik yıkımlar hiçbir zaman bugünkü gibi tehlikeli bir eşiğe dayanmadı
11:35 Putin'den tepki toplayacak hareket! Onlarca sivili öldüren "Buça kasabı"na muhafızlık unvanı verdi
11:31 Dolar/TL yeni günde 14,66 seviyelerinde işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 12:37:50. #1.13#
SON DAKİKA: Motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement