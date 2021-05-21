Motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı - Son Dakika

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişide yaralandı.

Kaza, Davutlar yolu üzerinde dün sabah saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sezgin D. yönetimindeki 09 AAU 549 plakalı Fiat otomobili ile Davutlar istikametinden Kuşadası istikametine seyir halinde ilerlediği sırada, yol üstünde dönüş yapmak istediği sırada, Kuşadası istikametinden Davutlar istikametine giden Nuri Çekiç (26) yönetimindeki 35 DY 155 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Çekiç metrelerce sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla motosiklet sürücüsü Nuri Çekiç, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne, otomobil sürücüsü Sezgin D. ise Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Motosiklet sürücüsü 26 yaşındaki Nuri Çekiç hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN