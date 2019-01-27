Motosiklet ile Otomobilin Çarpışma Anı Kamerada: 2 Yaralı
1 saat önce
Motosiklet ile otomobilin çarpışma anı kamerada: 2 Yaralı Otomobille çarpıştıktan sonra kaldırımda yürüyen yayaya çarptıADIYAMAN - Adıyaman'da, motosiklet ile otomobilin çarpışma anı güvenlik kameralarına yansırken olayda 2 kişi yaralandı.
Motosiklet
ile otomobilin çarpışma anı kamerada: 2 Yaralı
Otomobille çarpıştıktan sonra kaldırımda yürüyen yayaya çarptı
ADIYAMAN - Adıyaman
'da, motosiklet ile otomobilin çarpışma anı güvenlik kameralarına yansırken olayda 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Cemal E., idaresindeki 44 NA 540 plakalı otomobil ile Mehmet B., idaresindeki 02 LD 843 plakalı motosiklet Alitaşı Mahallesi Bozbey Caddesi üzerinde çarpıştı. Motosiklet otomobille çarpıştıktan sonra sürüklenerek kaldırımda yürüyen Tuğçe T'ye çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Mehmet B., ile yaya Tuğçe T., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaşanılan kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:25 Kaynak: İHA
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