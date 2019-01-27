Son Dakika Haberleri: Motosiklet ile Otomobilin Çarpışma Anı Kameralara Yansıdı: 2 Yaralı

Motosiklet ile Otomobilin Çarpışma Anı Kameralara Yansıdı: 2 Yaralı

1 saat önce

Adıyaman'da, motosiklet ile otomobilin çarpışma anı güvenlik kameralarına yansırken olayda 2 kişi yaralandı.

Motosiklet ile Otomobilin Çarpışma Anı Kameralara Yansıdı: 2 Yaralı, System.String[]
Adıyaman'da, motosiklet ile otomobilin çarpışma anı güvenlik kameralarına yansırken olayda 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Cemal E. idaresindeki 44 NA 540 plakalı otomobil ile Mehmet B. idaresindeki 02 LD 843 plakalı motosiklet Alitaşı Mahallesi Bozbey Caddesi üzerinde çarpıştı. Otomobille çarpışan motosiklet sürüklenerek kaldırımda yürüyen Tuğçe T.'ye çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Mehmet B. ile yaya Tuğçe T. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaşanılan kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:13 Kaynak: İHA

Adıyaman, 3. Sayfa
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