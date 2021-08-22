Son dakika... Feci kaza güvenlik kameralarına böyle yansıdı - Son Dakika

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsü İlknur S.'nin ise jandarma ekiplerince ifadesi alındı. - BURSA

Kaza, saat akşam sıralarında Boyalıca Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde yaşandı. İlknur S. idaresindeki 77 BK 362 plakalı otomobil Orhangazi İznik istikametine doğru giden Mehmet B. yönetimindeki motosiklete çarpıp altına alarak sürükledi. Mehmet B. kazada motosikletten yere düşerek yaralandı. İhbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralıyı ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi 'ne kaldırdı.

İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

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