Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza anı görüntüleri ortaya çıktı
17 dakika önce
Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza anı görüntüleri ortaya çıktıADIYAMAN - Adıyaman'da, yaklaşık bir ay önce 2'sinin ağır 3 kişinin yaralandığı motosiklet ile otomobilin çarpıştığı feci kazanın, kaza anı görüntüleri ortaya çıktı.
Motosiklet
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 12:55 Kaynak: İHA
ile otomobilin çarpıştığı kaza anı görüntüleri ortaya çıktı
ADIYAMAN - Adıyaman
'da, yaklaşık bir ay önce 2'sinin ağır 3 kişinin yaralandığı motosiklet ile otomobilin çarpıştığı feci kazanın, kaza anı görüntüleri ortaya çıktı.
Edinilen bilgilere göre, Aziz Tunç
idaresindeki 02 FR 950 plakalı otomobil ile Nihat Yıldırım
idaresindeki 02 HN 818 plakalı motosiklet, 28 Mayıs 2019 tarihinde Atatürk Bulvarı
Hastane Kavşağı'nda çarpışmıştı. Yaşanılan feci kazada sürücülerden Aziz Tunç, Nihat Yıldırım ile motosiklette yolcu olarak bulunan Hasan Akbıyık yaralanmış, yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Nihat Yıldırım ve Hasan Akbıyık'ın ağır yaralandığı kazanın kaza anı görüntüleri ortaya çıktı. KGYS kameralarına saniye saniye yansıyan kaza anının görüntüleriyle, feci kazanın kural ihlali ve dikkatsizlikten kaynaklandığı anlaşıldı.
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