Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada - Son Dakika
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Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

13.10.2022 16:21

Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı.

Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı. 1'i bebek 4 kişi yaralandı. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kaza İnegöl Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. 1.Cadde üzerinde seyir halinde olan Ahıska Türkü Sait Şakirovayönetimindeki 16 AVD 417 plakalı motosiklet, petrol istasyonundan cadde üzerine çıkış yapan Dursun Zeybek yönetimindeki 16 KKK 82 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen motosikletten düşen Sait Şakirova ve arkasındaki Hamza Gamzayevile otomobilin sürücüsü Dursun Zeybek ve kızı 2 yaşındaki kızı Elif Zeybek yaralandı. Kazanın şaşkınlığı ile otomobilden inen Zeybek, aracın el frenini çekmeyi unuttu. Geri kayan araç yerde yatan yaralılara ulaşmadan vatandaşlar tarafından durdurulunca facia teğet geçti.

4 yaralı da olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kamera görüntülerinde otomobile yandan çarpan motosikletteki yolcunun havalanarak otomobilin arkasına düştüğü, el freni çekilmeyen otomobilin geriye kayması, sürücü ve vatandaşların aracı son anda durdurup yaralıya çarpmasını engellediği görülüyor.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: İHA

Motosiklet, İnegöl, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada - Son Dakika
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