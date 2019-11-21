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Motosiklet ile otomobilin karıştığı kaza güvenlik kamerasında

6 saat önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde trafik ışığında duran motosiklete arkadan gelen otomobilin çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Motosiklet ile otomobilin karıştığı kaza güvenlik kamerasında, System.String[]

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde trafik ışığında duran motosiklete arkadan gelen otomobilin çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Hacıkaplanlar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanında A.S. idaresindeki 20 D 1372 plakalı motosiklet, kırmızı ışıkta durmak için yavaşladı.

Bu sırada arkadan gelen Ramazan D'nin kullandığı 48 K 9294 plakalı otomobil, motosiklete çarptı. Motosiklet, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 10 metre ileri fırlarken sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Motosiklet, Pamukkale, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 08:08 Kaynak: AA
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