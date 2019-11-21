Son Dakika › Güncel › Motosiklet ile otomobilin karıştığı kaza güvenlik kamerasında - Son Dakika
Motosiklet ile otomobilin karıştığı kaza güvenlik kamerasında
6 saat önce
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde trafik ışığında duran motosiklete arkadan gelen otomobilin çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 08:08 Kaynak: AA
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde trafik ışığında duran motosiklete arkadan gelen otomobilin çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Hacıkaplanlar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanında A.S. idaresindeki 20 D 1372 plakalı motosiklet, kırmızı ışıkta durmak için yavaşladı.
Bu sırada arkadan gelen Ramazan D'nin kullandığı 48 K 9294 plakalı otomobil, motosiklete çarptı. Motosiklet, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 10 metre ileri fırlarken sürücü kazayı yara almadan atlattı.
Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kanseri yenen eşini gelin arabasıyla karşıladı İnce'den "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiası hakkında açıklama: Kılıçdaroğlu'nu aradım, bence böyle bir görüşme yok THY uçağı Odessa'da pistten çıktı: Yolcular tahliye edildi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğretmen ataması açıklaması: Sona geldik