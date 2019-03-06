Son Dakika Haberleri: Motosiklet ile Resmi Plakalı Otomobil Çarpıştı, Bir Kişi Yaralandı

Motosiklet ile Resmi Plakalı Otomobil Çarpıştı, Bir Kişi Yaralandı

1 saat önce

Bursa'nın İznik ilçesinde resmi plakalı otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Motosiklet ile Resmi Plakalı Otomobil Çarpıştı, Bir Kişi Yaralandı, System.String[]
Bursa'nın İznik ilçesinde resmi plakalı otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

16 FCC 14 resmi plakalı otomobil, Ziya Özbek Sokağı'ndan Atatürk Caddesi'ne çıkmak isterken 16 SL 196 plakalı motosikletin sürücüsü G.K ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yola savrulan genç sürücüye 112 ekipleri müdahale etti. G.K, İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:37 Kaynak: İHA

Atatürk Caddesi, İznik, Bursa, Güncel
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