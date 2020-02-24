Motosiklet ile takla atan sürücü yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet ile takla atan sürücü yaralandı - Son Dakika

Motosiklet ile takla atan sürücü yaralandı

6 saat önce

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü kontrolünü kaybetmesi sonucu takla attı.

Motosiklet ile takla atan sürücü yaralandı, System.String[]

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü kontrolünü kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza, Safranbolu - Bartın Karayolu Kirkille mevkiinde meydana geldi. Karabük istikametine seyir halinde olan İsmail S. A.(17) yönetimindeki 78 AAF 978 plakalı motosiklet sürücüsü kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada takla sonucu yola savrulan sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Safranbolu, Karabük, Bartın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:33 Kaynak: İHA
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