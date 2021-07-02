Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kaza, ilçeye bağlı Kavaklık Mahallesi Ereğli - Akçakoca yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Mustafa Ö. (30) idaresindeki 67 ACB 227 plakalı motosiklet, tali yoldan ana yola dönen GE BB 1755 yabancı plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, kazayı gören çevredeki vatandaş 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücüye ilk müdahalesini yaptıktan sonra ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. - ZONGULDAK

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