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Motosiklet ile ticari taksi çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Motosiklet ile ticari taksi çarpıştı: 1 yaralı

11.02.2022 15:07
Motosiklet ile ticari taksi çarpıştı: 1 yaralı

SAMSUN (İHA) – Samsun'da ticari taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü hafif yaralandı.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da ticari taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Ağabali Caddesi ile 100. Yıl Bulvarı alt yol kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ağabali Caddesi üzerinden gelen 55 AUM 16 plakalı motosiklet dönüşü esnasında 100. Yıl Bulvarı alt yoldan gelen 55 T 0312 plakalı ticari taksiyle çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralanırken motosikletin arkasında bulunan yolcu yara almadı. 112'ye yapılan ihbar sonrası gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsünü hastaneye götürdü. Polis ekipleriyse olayla ilgili tutanak tuttu.

Olayın taraflarınca kazanın, görüşü engelleyen bir kamyon nedeniyle yaşandığı iddia edildi. - SAMSUN

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İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet ile ticari taksi çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Motosiklet ile ticari taksi çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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