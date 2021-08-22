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Motosiklet ile yolcu minibüsü çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Motosiklet ile yolcu minibüsü çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

22.08.2021 04:55

Motosiklet ile yolcu minibüsü çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı Minibüsünün altındaki gencin öldüğünü duyunca fenalık geçirdi Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir motosiklet ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Motosiklet ile yolcu minibüsü çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Minibüsünün altındaki gencin öldüğünü duyunca fenalık geçirdi

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir motosiklet ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Minibüs sürücüsü kazada minibüsünün altına giren gencin öldüğünü öğrenince fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Gece saatlerinde ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Severcan Caddesi üzerinde meydana gelen kazada; cadde üzerinde rampa aşağı seyreden ve üzerinde 2 gencin bulunduğu motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjü aşıp karşı şeride geçti.

O esnada karşı istikametten gelen yolcu minibüsüne büyük bir gürültüyle çarpan motosikletteki 2 gençten bir minibüsün altına girdi. Motosikletin minibüse çarparken çıkardığı gürültü, tüm mahallede yankılandı. Kazayı görenler yaralıların yardımına koştu. İhbarın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada minibüsün altına giren genç yaşamını yitirirken yaralanan diğer genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası minibüsünün altına giren gencin öldüğünü öğrenen minibüs sürücüsü H.Ç. ise fenalaştı. Ayakta durmakta zorlanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza yerinde inceleme sonrası minibüsün altındaki gencin cenazesi çıkarılarak cenaze aracına konulup ön otopsi için morga kaldırıldı. Kazada ölen ve yaralanan gençlerin kimlik ve yaşları ile sürücünün kim olduğunun tespiti için çalışma başlatıldı. Minibüsün altına sıkışan motosiklet ise güçlükle çıkarıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Motosiklet ile yolcu minibüsü çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Motosiklet ile yolcu minibüsü çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Motosiklet ile yolcu minibüsü çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Motosiklet ile yolcu minibüsü çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Motosiklet ile yolcu minibüsü çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Motosiklet ile yolcu minibüsü çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Motosiklet ile yolcu minibüsü çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Motosiklet, Bodrum, Muğla, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet ile yolcu minibüsü çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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