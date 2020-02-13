Motosiklet ıslak zeminde savruldu: 2 yaralı - Son Dakika
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Motosiklet ıslak zeminde savruldu: 2 yaralı

6 saat önce

Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan bir motosikletin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Motosiklet ıslak zeminde savruldu: 2 yaralı, System.String[]

Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan bir motosikletin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.


Kaza, Talatpaşa Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen plakasız motosiklet yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Takla atarak sürüklenen motosikletteki M.B. (25) ve M.A. (23) yola savrularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, tedavileri yapılmak üzere ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Ereğli, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:11 Kaynak: İHA
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