Son Dakika Haberleri: Motosiklet istinat duvarına çarptı: 2 yaralı
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Motosiklet istinat duvarına çarptı: 2 yaralı

47 dakika önce

Samsun'da 3 tekerlekli motosikletin yoldan çıkıp istinat duvarına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Motosiklet istinat duvarına çarptı: 2 yaralı, System.String[]
Samsun'da 3 tekerlekli motosikletin yoldan çıkıp istinat duvarına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Ankara karayolu 8. kilometre Adalar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kurban kesiminden dönen Mustafa Ünlü idaresindeki 55 ABB 186 plakalı 3 tekerlekli motosiklet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile kızı Hülya Ünlü yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 07:02 Kaynak: İHA
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