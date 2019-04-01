Son Dakika Haberleri: Motosiklet Kaldırıma Çarptı : 1 Ölü

Motosiklet Kaldırıma Çarptı : 1 Ölü

1 saat önce

Karabük'te direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Motosiklet Kaldırıma Çarptı : 1 Ölü, System.String[]
Karabük'te direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Karabük- Safranbolu karayolunda meydana geldi. Abdullah Saka (49) idaresindeki 78 AB 416 plakalı motosiklet Safranbolu istikametine seyir halinde iken Balıklarkayası mevki'ine geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan sürücü tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yeri inceleme ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:17 Kaynak: İHA

Safranbolu, Avrupa Birliği, Karabük, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Pınar Altuğ'un Oy Kullanmaya Giderken Giydiği Tayt Olay Oldu Uğur Dündar Depremi! "Haksızlığa Karşı Çıkıyorum" Deyip İstifa Etti 15 Temmuz'da Eşi ve Oğlu Şehit Olan Nihal Olçok, İmamoğlu'na Teşekkür Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 18:12:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Motosiklet Kaldırıma Çarptı : 1 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]