Motosiklet kaldırıma çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Motosiklet kaldırıma çarptı: 1 yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde mıcıra girince sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet kaldırıma çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre; kaza Bağlık Mahallesi Sakindere Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, pazaryeri istikametinden Sakindere Sokak istikametine seyir halinde olan Emre Çakır idaresindeki 67 ABJ 009 plakalı motosiklet yol kenarındaki mıcıra girince sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak kaldırıma çarptı. Motosiklet ile birlikte yere düşen sürücü yaralandı. Olayı gören vatandaşlar yaralı motosiklet sürücüsünün yardımına koşarken 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Özel Echomar Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmazken hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.