Motosiklet kamyonete çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Ereğli-Devrek yolu üzerinde meydana geldi. Kepez istikametine seyir halinde olan Mustafa S. idaresindeki 67 ABT 135 plakalı kamyonet sürücüsünün iddiaya göre ani frene basması sonucu, aynı istikamette seyir halinde olan Emre T. idaresindeki 67 ABL 346 plakalı motosiklet duramayarak kamyonete arkadan çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü için sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu. Kaza sonrası yol bir süre trafiğe kapatılırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Olay yerine gelen ekipler, yaralı sürücü Emre T.'ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansa alarak Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Yaralının hastanede tedavisine başlanırken, kamyonet sürücüsü Mustafa S. ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK