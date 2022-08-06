Motosiklet kamyonete çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Motosiklet kamyonete çarptı: 1 yaralı

06.08.2022 13:54

Motosiklet kamyonete çarptı: 1 yaralı Tekirdağ'ın Saray ilçesinde kamyonete çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Motosiklet kamyonete çarptı: 1 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Saray ilçesinde kamyonete çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Saray ilçesi Pazarcık Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 06 CMY 848 plakalı motosikletiyle çarşı istikametine seyreden Oğuz Ö., ara yoldan caddeye çıkış yapan, iddiaya göre ehliyetsiz sürücü Caner A. idaresindeki 59 AFA 264 plakalı kamyonete çarptı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Oğuz Ö. yaralandı. Olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü Oğuz Ö. Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İHA

Motosiklet, Tekirdağ, Saray, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet kamyonete çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Motosiklet kamyonete çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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