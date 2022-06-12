Öte yandan kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sokak üzerinde seyir halinde olan motosikletin ara sokakta çıkan kamyonete çarptığı görülüyor. Yere düşerek motosiklet ile kamyonet arasında sıkışan sürücünün yardımına, kamyonet sürücüsü ile çevredekiler koşuyor.

Kaynak: DHA

Motosiklet, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Motosiklet kamyonete çarptı; kaza anı kamerada - Son Dakika

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