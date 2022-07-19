Motosiklet kamyonla kaldırım arasına sıkıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Motosiklet kamyonla kaldırım arasına sıkıştı: 1 yaralı

19.07.2022 12:15
Motosiklet kamyonla kaldırım arasına sıkıştı: 1 yaralı

Bursa Orhangazi'de sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında kaldırım ile kamyon arasında kalan motosiklete kamyonun kasası çarptı.

Bursa Orhangazi'de sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında kaldırım ile kamyon arasında kalan motosiklete kamyonun kasası çarptı. Kazada savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Orhangazi'de ana yol üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Yahya Başoğlu (55) idaresindeki 16 VT 723 plakalı motosiklet, ana yolda Bursa istikametine doğru seyir halindeyken aynı yönde gitmekte olan Selim Bıyığıbüyükoğlu (47) yönetimindeki 16 AC 1246 plakalı kamyonla kaldırım arasında kaldı.

Kamyonun kasası çarptı

Kaldırım ile kamyon arasında kalan motosiklete kamyonun kasası çarpınca motosiklet savruldu. Kazada motosiklet sürücüsü Yahya Başoğlu yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü olay yerine çağrılan ambulansla Orhangazi Devlet hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Motosiklet sürücüsü Yahya Başoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlenirken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

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Bursa'da kamyona çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı Bursa'da kamyona çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Kaynak: İHA

Motosiklet, Orhangazi, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet kamyonla kaldırım arasına sıkıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Motosiklet kamyonla kaldırım arasına sıkıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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