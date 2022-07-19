Kaldırım ile kamyon arasında kalan motosiklete kamyonun kasası çarpınca motosiklet savruldu. Kazada motosiklet sürücüsü Yahya Başoğlu yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü olay yerine çağrılan ambulansla Orhangazi Devlet hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Motosiklet sürücüsü Yahya Başoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlenirken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

Motosiklet, Orhangazi, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Motosiklet kamyonla kaldırım arasına sıkıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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