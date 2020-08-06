Motosiklet kaportasına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

Motosiklet kaportasına sıkışan kediyi itfaiye çıkardı

Yaralı olduğu anlaşılan kedi tedavisi yapılmak üzere Tarsus Hayvanat Bahçesi'ne götürüldü

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde yaralı kedi, can havliyle girdiği eski bir motosikletin kaportasına sıkıştı. İtfaiye tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı kedi, tedavisi yapılmak üzere Tarsus Hayvanat Bahçesi'ne götürüldü.

Erdemli Merkez Mahallesinde esnaflar bir kedinin otomobilin altından koşarak sokaktaki eski bir motosikletin tekeri ile kaporta iskeleti arasına girdiğini gördü. Bir süre beklemelerine rağmen kedi girdiği yerden çıkmayınca esnaflar kediyi çıkarmak için uğraştı, ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine esnaflar Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekibi yaralı olduğu anlaşılan kediyi sıkıştığı yerden çıkarmak için motosikletin kaportasını söktü ve kediyi bulunduğu yerden çıkardı.

Esnaflardan Galip Öztürk, "Arkadaşlar motosiklete bir kedi girdiğini söyledi. Motosikleti sökmeye çalıştık olmadı, kediyi çıkarmaya çalıştık olmadı. Sonuçta hayvanda can taşıyor, ölmesin diye itfaiyeyi aradılar. İtfaiye ekibi kaportayı söküp kediyi çıkardı" diye konuştu.

Yaralı kedi tedavisi yapılmak üzere Tarsus Hayvanat Bahçesi'ne götürüldü.