Motosiklet karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı - Son Dakika
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Motosiklet karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı

06.04.2022 10:11
Motosiklet karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosikletin çarptığı kadın yaya yaralandı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosikletin çarptığı kadın yaya yaralandı.

Kaza, Alaplı İlçesi Tepeköy mevkiindeki Dörtyol kavşağında meydana geldi. İddiaya göre Onurcan T. (22) idaresindeki 67 ABC 800 plakalı kurye motosikleti ilerlerken, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 48 yaşında ki Nilüfer D. ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan kadın için sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralı kadına yaptıkları ilk müdahalenin ardından Ereğli'de bulunan özel hastaneye kaldırdı. 48 yaşında ki Nilüfer D'nin kafatasında çatlak olduğu ve tedavisine başlandığı öğrenildi. Motosiklet sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ZONGULDAK

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Motosiklet, Zonguldak, Tepeköy, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı - Son Dakika


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