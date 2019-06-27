Motosiklet kaskıyla uyuşturucu sevkıyatında 3 gözaltı
1 saat önce
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir park içerisinde kendilerine ait motosiklet kaskları içerisindeki uyuşturucu ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 05:38 Kaynak: İHA
'ın Kahta
ilçesinde bir park içerisinde kendilerine ait motosiklet kaskları içerisindeki uyuşturucu ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı. Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri İni Mirza Parkı içerisinde M.Ö. (28), M.U.B. (22) ve Y.Ç. isimli kişileri durdurarak üst araması ve genel bilgi taraması (GBT) yaptı. Kişilerin yanlarında bulundurdukları motosiklet kaskı içerisine gizlenmiş 7 gram bonzai ve 5 adet extacy hap ele geçirildi. Konuyla alakalı 3 kişi gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
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