Son Dakika Haberleri: Motosiklet kazaları kameralara böyle yansıdı
Son Dakika Yerel Motosiklet kazaları kameralara böyle yansıdı

Motosiklet kazaları kameralara böyle yansıdı

1 saat önce

- Motosiklet kazaları kameralara böyle yansıdıKÜTAHYA - Kütahya'da meydana gelen iki ayrı motosiklet kazası MOBESE kameralarına yansıdı.

- Motosiklet kazaları kameralara böyle yansıdı

KÜTAHYA - Kütahya'da meydana gelen iki ayrı motosiklet kazası MOBESE kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndan şehir merkezi istikametine ilerlemekte olan motosiklet, otomobile çarptı. Kazada, sürücü ve motosikletteki yolcu, çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendi. Kazada yaralanan olmazken, kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı.

İkinci motosiklet kazası ise Mithatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü otomobilden kaçmaya çalışsa da çarpılmaktan kurtulamadı.

Her iki kazada da yaralanmaya olmaması teselli kaynağı oldu.

Motosiklet kazaları kameralara böyle yansıdı

Fatih Sultan, Motosiklet, Kütahya, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 02:06 Kaynak: İHA
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