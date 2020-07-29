Motosiklet kazası: 1 ölü - Son Dakika

Kaza yeri Yaşamını yitiren kişinin üzeri örtülü cenazesi ve motosikleti Yakınlarının ağlaması Ölen kişinin cenaze aracına götürülmesi ANTALYA - Antalya'da meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kaza yeri
Yaşamını yitiren kişinin üzeri örtülü cenazesi ve motosikleti
Yakınlarının ağlaması
Ölen kişinin cenaze aracına götürülmesi ANTALYA - Antalya'da meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.
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29.07.2020 16:21:33. #1.13#
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