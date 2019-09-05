Motosiklet kazası 1 yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde otomobille motosikletin karıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza sabah saatlerinde D-100 karayolu üzerinde meydana geldi. Kazada Küçük Sanayi Sitesinden D-100 karayoluna çıkan C.K. (54) yönetiminde ki 58 AAH 541 plakalı motosiklet, karayolunda seyretmekte olan E.Ç. (55 SC 534 yönetiminde ki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yaralanan motosiklet sürücüsü C.K. ambulans ile Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS