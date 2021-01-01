Motosiklet kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Motosiklet kazası: 1 yaralı
01.01.2021 22:40
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 17 yaşındaki genç yaralandı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 17 yaşındaki genç yaralandı.
Kaza 19.55 sularında Bağlık Mahallesi Lojmanlar mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre kurye motosiklet sürücüsü 17 yaşındaki G.U. önüne çıkan araca çarpmamak için manevra yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kazayı gören vatandaşları ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı G.U. yaptıkları ilk müdahalenin ardından Özel Echomar Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK
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