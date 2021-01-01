Motosiklet kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Motosiklet kazası: 1 yaralı

01.01.2021 22:40
Motosiklet kazası: 1 yaralı, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 17 yaşındaki genç yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 17 yaşındaki genç yaralandı.

Kaza 19.55 sularında Bağlık Mahallesi Lojmanlar mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre kurye motosiklet sürücüsü 17 yaşındaki G.U. önüne çıkan araca çarpmamak için manevra yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kazayı gören vatandaşları ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı G.U. yaptıkları ilk müdahalenin ardından Özel Echomar Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Motosiklet kazası: 1 yaralı
Motosiklet kazası: 1 yaralı
Motosiklet kazası: 1 yaralı
Motosiklet kazası: 1 yaralı

Bağlık mahallesi, Zonguldak, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet kazası: 1 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Mezarlıkta tüfekle havaya ateş açan 16 yaşındaki iki çocuk yakalandı Mehmet Ali Erbil'in yılbaşı paylaşımı sevenlerini üzdü! Şömine başında dertlendi Yeni yılın ilk dakikalarında tartıştığı ağabeyini silahla vurarak öldürdü Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 1 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 212 kişi vefat etti, 12 bin 203 yeni vaka tespit edildi Roma'da havai fişekler yüzünden yüzlerce kuş öldü Orhan Gencebay sosyal medyadan hakareti affetmedi: Bedelini ödeyecekler Türk ürünlerini yasaklayan Paşinyan'ın, "Türkiye'ye ağır yaptırımlar uyguladık" sözleri alay konusu oldu
MetroPOLL Araştırma'nın anketine göre, halkın yüzde 51,5'i koronavirüs aşısına sıcak bakıyor MetroPOLL Araştırma'nın anketine göre, halkın yüzde 51,5'i koronavirüs aşısına sıcak bakıyor         
22:06
Aşklarını haykırdılar! Gökhan Alkan ve Nesrin Cavadzade'nin sarmaş dolaş pozlarına beğeni yağdı Aşklarını haykırdılar! Gökhan Alkan ve Nesrin Cavadzade'nin sarmaş dolaş pozlarına beğeni yağdı         
21:40
Zülfü Livaneli, yanlışlıkla yarı çıplak fotoğrafını Twitter'dan paylaştı: Doktoruma atacaktım Zülfü Livaneli, yanlışlıkla yarı çıplak fotoğrafını Twitter'dan paylaştı: Doktoruma atacaktım         
21:00
ABD, F-35'lerde tam kapasiteli seri üretimi askıya aldı ABD, F-35'lerde tam kapasiteli seri üretimi askıya aldı         
20:28
Elinde havai fişek patlayan Omar'ın durumunun ciddiyeti Fatih Terim'in sözlerine yansıdı: Allah canını bağışlamış Elinde havai fişek patlayan Omar'ın durumunun ciddiyeti Fatih Terim'in sözlerine yansıdı: Allah canını bağışlamış         
19:41
Rüştü Reçber'in kızı Tuana Reçber yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliğiyle dikkat çekti Rüştü Reçber'in kızı Tuana Reçber yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliğiyle dikkat çekti         
19:25
Bu acının tarifi yok! İlkokul müdürü, 16 gün içinde ailesini kaybetti Bu acının tarifi yok! İlkokul müdürü, 16 gün içinde ailesini kaybetti         
18:44
Kepçeyle duvarı yıkılarak girilen binada, 89 kişi kumar oynarken yakalandı Kepçeyle duvarı yıkılarak girilen binada, 89 kişi kumar oynarken yakalandı         
18:04
Milyoner'de ünlü şarkıcıya sorulan 60 bin TL değerindeki futbol sorusu geceye damga vurdu Milyoner'de ünlü şarkıcıya sorulan 60 bin TL değerindeki futbol sorusu geceye damga vurdu         
17:08
'Bir yerden aşağı atlamam, atmışlardır' diyen Feyza Nur Saydam, 7. kattan düşerek yaşamını yitirdi 'Bir yerden aşağı atlamam, atmışlardır' diyen Feyza Nur Saydam, 7. kattan düşerek yaşamını yitirdi         
17:05
Akhisar Belediye Başkanı'ndan piyango çıkan kişiye ilginç mesaj: 3-5 milyon at da hizmet edelim Akhisar Belediye Başkanı'ndan piyango çıkan kişiye ilginç mesaj: 3-5 milyon at da hizmet edelim         
17:05
Yılbaşı kutlamak için aldığı pastadan altın çıktı, şaşkına döndü Yılbaşı kutlamak için aldığı pastadan altın çıktı, şaşkına döndü         
15:59
Şafak Sezer'in Bülent Ersoy'la ilgili sorusu programa damga vurdu: En başından beri mi? Şafak Sezer'in Bülent Ersoy'la ilgili sorusu programa damga vurdu: En başından beri mi?         
12:06
Ahmet Kaya şarkısı söyleyen Seda Sayan, sosyal medyada eleştiri bombardımanına tutuldu Ahmet Kaya şarkısı söyleyen Seda Sayan, sosyal medyada eleştiri bombardımanına tutuldu         
11:50
Dansözlü yılbaşı eğlencesini sosyal medyadan paylaşanlara polis baskını! Ceza yağdı Dansözlü yılbaşı eğlencesini sosyal medyadan paylaşanlara polis baskını! Ceza yağdı         
09:07
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yılın en başarılı başkanı seçildi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yılın en başarılı başkanı seçildi         
09:06
Emniyet müdürünün, Şişli'de rehin alınan hemşireyi kurtarma anı kamerada Emniyet müdürünün, Şişli'de rehin alınan hemşireyi kurtarma anı kamerada         
00:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2021 22:52:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Motosiklet kazası: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei