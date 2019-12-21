Motosiklet kazası güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Motosiklet kazası güvenlik kamerasında

6 saat önce

İzmir'de önüne çıkan araca çarpmamak için motosikleti yan yatırınca dengesini kaybeden motosiklet sürücüsünün yaralı olarak atlattığı kaza, güvenlik kameralarınca görüntülendi.

İzmir'de önüne çıkan araca çarpmamak için motosikleti yan yatırınca dengesini kaybeden motosiklet sürücüsünün yaralı olarak atlattığı kaza, güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, 28 AAL 277 plakalı motosikletin sürücüsü Serhat Özkan, Torbalı ilçesindeki Ayrancılar Barış Manço Caddesi'nde önüne çıkan otomobile çarpmamak için motosikletini yan yatırıp hızını artırdı.

Otomobile çarpmaktan son anda kurtulan sürücü, dengesini yetirince, motosikletiyle yere düşerek sürüklendi.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Özkan'ın Torbalı Devlet Hastanesine kaldırdı. Yapılan muayenede Özkan'ın sol ayak bileğinde kırık olduğu belirlendi.

Kaza anı da çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Motosiklet kazası güvenlik kamerasında

Ayrancılar, Torbalı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 03:26 Kaynak: AA
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