Motosiklet kazası kamerada - Son Dakika

Motosiklet kazası kamerada

ANKARA'da, kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu sürücüsünün yaralandığı kaza, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

ANKARA'da, kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu sürücüsünün yaralandığı kaza, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kaza, öğle saatlerinde Ankara- Samsun yolu Elmadağ mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü yola savrularak, ardı ardına düşmenin hızıyla yan döndü. Güçlükle ayağa kalkabilen sürücü, yoldan geçen araçların çarpmaması için yol kenarına geçti. Kaza anı, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına anbean kaydedildi.



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